Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre: Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Taşlık köyünde 18.04’de 1.9, 18.14’de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 DEPREM MEYDANA GELDİ
Merkeze bağlı Gülpınar köyünde 23.38’de 1.9, Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde 23.38’de 2.1, Pazar ilçesine bağlı Taşlık Köyünde 23.55’de 3.4, 00.03’de ise 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu.
İran'da art arda 3 büyük deprem! Ölü ve çok sayıda yaralı var
İran'ın güneyinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Depremde 5 kişinin öldüğü, 44 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.