Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk canından oldu, 5 kişi de yaralandı. Silvan Yolu üzeri Bismil ilçesi Kağıtlı köyü civarında kaza meydana geldi. Seyir halindeki otomobil bir anda arızalandı. Araçtakiler otomobili iterken arkadan gelen bir minibüs de onlara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇOCUK ÖLDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerine yaptıktan sonra kentteki Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti. Otomobil içinde bulunan bir çocuğun kazada ağır yaralandığı belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ismi öğrenilmeyen çocuk hayatını kaybetti. 5 yaralının tedavileri devam ederken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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