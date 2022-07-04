Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde ikamet eden Uzman Çavuş Serhat Bal, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışma sonrasında şehit düştü.

Şehidimizin ailesine acı haberi Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş ve ilgili kurum müdürleri ulaştırıldı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına yapılan paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız 4 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

Yürek burkan anlar! 27 yıl sonra kardeşinin şehit düştüğü noktada namaz kıldı Tunceli’de kardeşinin şehit düştüğü noktaya 27 yıl sonra giden İsmail Çatal, secdeye kapandı ve namaz kıldı. O anları görenler ise gözyaşlarına boğuldu.