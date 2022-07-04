Türkiye Gazetesi

İstanbul'a gelmek için Sinop'tan yola çıktılar ama gelemediler. Kastamonu'da D-030 ve D-765 karayollarının kesişim noktasındaki kavşakta meydana gelen kazada Sinop’tan İstanbul’a seyir halinde olan Bilal Şahin (46) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı ve yol üzerindeki tarlaya uçtu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Bilal Şahin ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan eşi Fatma Şahin (41), çocukları Furkan Şahin (16) ile Nazlı Şahin (9), Cevriye Şahin (74) ve Celal Şahin yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansa Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Celal Şahin ise şehir merkezindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan durumu ağır olan 74 yaşındaki Cevriye Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Fatma Şahin ise Ordu’da bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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