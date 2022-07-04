Türkiye Gazetesi

Adana Seyhan'a bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Onur Pekyen (31) pencereden baktığı sırada üst komşusu Lokman D. (33) kafasına tükürdü. Bunu üzerine ikili arasında kavga yaşandı. İddiaya göre Lokman D. "Sizi öldüreceğim" diye tehdit etti. Şahıs, dün sabah Onur Pekyen ile babası Ahmet Pekyen (67) apartmana girecekleri sırada balkondan av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği baba Pekyen, hayatını kaybetti.

Maktulün eski millî atlet olduğu öğrenilirken zanlı gözaltına alındı. Ahmet Pekyen'in yeğeni Ahmet Geçgin "Üst komşu sürekli pencereden çöp atıyordu. Bu yüzden aralarında husumet vardı" dedi.

Türk genci Avustralya'da gözaltındayken bıçaklanarak öldürüldü Avustralya'da Türk vatandaşı olan Gökhan Can adlı genç, göçmen gözaltı merkezinde dün gece yarısı uykusu sırasında bıçaklanarak öldürüldü.

Taksim Meydanı’ndaki tartışma kanlı bitti! Bir genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Taksim Meydanı’nda iki grup arasında çıkan kavgada, 21 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısını ve kavgaya karışan 4 şahsı yakalarken o anlar kameraya anbean yansıdı.