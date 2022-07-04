Türkiye Gazetesi

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde 19 Mayıs Tramvay İstasyonu yanında saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte bekleyen A.R.A.’ya (18), T. D.’nin sahip olduğu Kangal cinsi köpek saldırdı.

KAFASININ ARKASINI ISIRDI

Büyük panik yaşayan genç kız çamurun içine düştü. Kafasının arkasını ısıran köpekten kurtulmak isteyen A.R.A.’nın giysileri çamurla kaplandı. Köpeğin genç kıza saldırdığını gören vatandaşlar hemen 112'ye durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri köpeğin sahibi T. D.’yi karakola götürürken, kafasının arkasında ve kulaklarının arka kısmında diş izleri olan genç kız ise Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

UZUN SÜRE KENDİNE GELEMEDİ

Köpek saldırısı sonrası büyük panik yaşayan ve hastanede korkudan titreyen genç kız, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Genç kızı ısıran köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Turizm merkezinde köpekbalığı saldırısı: Kıyı şeridi tamamen kapatıldı! Mısır’ın Hurgada kentinde köpek balığının saldırısına uğrayan bir kadın hayatını kaybetmişti. Kapatılan sahil şeridinde bugün bir kadın cesedi daha bulundu. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer bölgenin 3 gün boyunca kapatılarak dalış, yüzme, uçurtma gibi tüm deniz faaliyetlerinin yasaklandığını acırdı.