Muğla Marmaris’teki halk plajında köpek balığı görüldüğü iddia edilmişti. Denizdekiler balığı paspas sopası ile kovalamıştı. Bu yaşanılanlar, vatandaşlar tarafından kayda alınmıştı.
Olayla ilgili Marmaris Belediyesi’nden açıklama geldi. Belediyenin Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı
Marmaris Belediyesi'nden köpek balığı açıklaması geldi!
04.07.2022 - 19:36 | Son Güncelleme: 04.07.2022 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize girenler köpekbalığı paniği yaşadı. Üzerlerine doğru gelen deniz canlısının köpek balığı olduğunu zanneden vatandaşlar ellerine aldıkları paspasla canlının kafasına vurmuştu. Sosyal medya viral olan o videonun ardından Marmaris Belediyesi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Muğla Marmaris’teki halk plajında köpek balığı görüldüğü iddia edilmişti. Denizdekiler balığı paspas sopası ile kovalamıştı. Bu yaşanılanlar, vatandaşlar tarafından kayda alınmıştı.
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880845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/880845.aspx
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