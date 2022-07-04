Türkiye Gazetesi

Muğla Marmaris’teki halk plajında köpek balığı görüldüğü iddia edilmişti. Denizdekiler balığı paspas sopası ile kovalamıştı. Bu yaşanılanlar, vatandaşlar tarafından kayda alınmıştı.

Olayla ilgili Marmaris Belediyesi’nden açıklama geldi. Belediyenin Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı