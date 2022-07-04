Türkiye Gazetesi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlada çalıştıktan sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi’nin yolunu tuttu. Kooperatiften içeri girerken ayakkabıları çamurlu diye dışarı çıkaran Burukoğlu, çoraplarıyla içeri girdi.

YAŞLI ADAMDAN DUYGULANDIRAN HAREKET

Yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkaran Burukoğlu’nu gören çalışanlar yaşlı adama neden ayakkabılarının olmadığını sordu. Burukoğlu ise “Ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu olduğu için içeriyi kirletmek istemedim. Dışarıda çıkardım” dedi. Burukoğlu’nun duyarlı davranışı kooperatif çalışanlarını duygulandırdı.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma açıldı Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle ulaşıma kapatılan yol yapılan çalışmaların ardından 13 saat sonra trafiğe açıldı.