Türkiye Gazetesi

Çanakkale Belediyesi temmuz ayı olağan meclisinde gündem maddeleri arasında yer alan suya zam görüşüldü. Yapılan sunumun ardından konutta 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademede 4.77 TL olan metreküp ücreti 6.20 TL'ye, 5.45 TL olan ikinci kademe ücreti 8 TL'ye yükseltilirken, 30 metreküp ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. İYİ Partili bir üyenin çekimser oyu ve AK Partili üyelerin ret oyu verdiği suya yüzde 35 zam maddesi, mecliste CHP’li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektriğe zam geldi! İşte konut ve sanayi aboneleri için yeni tarife Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere tarifelerinin belirlenmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

Doğal gaza zam geldi! Konut ve sanayi aboneleri için yeni tarife belli oldu Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belli oldu.