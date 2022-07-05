Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kız kardeş canından oldu. Selametli Mahallesi'nde, 15 yaşındaki Ayşenur Üzüm'ün kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

2 KARDEŞ ÖLDÜ, 1'İ YARALI

Kazada, Ayşenur Üzüm ile traktörde bulunan kardeşlerinden Şeymanur Üzüm (11) hayatını kaybetti. Yaralanan Medine Üzüm (5) ise ambulansla götürüldüğü Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yetkililerden bilgi alan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hastane önünde bekleyen aile fertlerine başsağlığı diledi. Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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