Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan gazi Yüzbaşı Özgür Ocak “Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağ bacağıma protez takıldı, fizik tedaviye devam ediliyor. Uyum Evi’nin sosyalleşmemiz, gazilerle olan iletişimlerimiz ve topluma olan adaptasyonumuzda çok büyük etkisi var” dedi. FETÖ’nün darbe girişiminde atılan bomba nedeniyle bacağını dizinden kaybeden Cafer Yılmaz “Artık profesyonel bir şekilde ampute futbol oynuyorum. Burası beni hayata tekrar kazandırdı. Bacağımı kaybettiğimdeki düşüncelerim ile şu anki düşüncelerim tamamen farklı” diye konuştu.

Kamuya 374 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 Temmuz 2022’de kamu kurum ve kuruluşlarındaki 374 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak.