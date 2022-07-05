Türkiye Gazetesi

Tatil planı yapanlar dikkat! Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, tatil yapacak olan vatandaşlar 'bayramda hava nasıl olacak' sorusunun cevabını araştırıyorlar. Bayramın ilk günü olan 9 Temmuz'da yurt genelinde hava açık ve güneşli olacak, akşam saatlerinde ise Marmara ve Ege ağırlıklı olarak sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar ise bayram boyunca Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

BAYRAMDA İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayramı İstanbul'da geçirecek olanları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyardı. Sağanak beklentisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şen, bayramın ilk günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde yağmur yağacağını açıkladı.

Prof. Dr. Şen yağışların bayramın ikinci günü olan pazar günü de devam edeceğini duyurdu. Şen, "İstanbul da dahil olmak üzere cumartesi akşam ve pazar günü Marmara'daki yağışı takip edeceğiz. Kuvvetli" ifadelerini kullandı.

9 Temmuz 2022 (Bayramın ilk günü) hava durumu tahmin haritası

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 gün için hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bayramın arefesi olan cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde ise sağanak yağış etkili olacak.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne sağanak yağış geliyor. Bayramın ilk gününde İstanbul ve Ankara'da sağanak etkili olacak. Bayramın ikinci gününde de sağanak yağışlar sürecek.

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.