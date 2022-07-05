Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramına günler kala kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Ekonomi nedeniyle fiyatları yükselten hayvan bakıcıları, alıcılarla fiyat konusunda anlaşamıyor. Pazarda en çok ilgi gören hayvanlar tonluk tosunlar olurken, vatandaşlar birbiriyle sıkı pazarlığa tutuştu. Küçükbaş hayvanlar ortalama 3 bin liradan, büyükbaşlar ise ortalama 35 bin liradan alıcıya sunuluyor.

Yurdun dört bir yanında kurbanlık hayvanlar için hazırlıklar devam ederken Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda bir tosun hem güzelliği hem fiyatı hem de kilosu ile dikkatleri üzerine çekiyor.

'ÇOK İSTEYEN VAR AMA ANLAŞAMADIK'

Doğu Anadolu Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda ise bir tonluk kilosu ve 57 bin liralık fiyatıyla dikkatleri üstüne çeken 'Dadaş' isimli tosun oldu. Boğasını isteyenlerin çok olduğunu ama fiyat konusunda anlaşamadıklarını belirten Salih Yuva, “Benim boğamın adı 'Dadaş', bir ton kiloya denk geliyor.

Bir tondan da fazla gelmesi için beslemeye devam ediyoruz. Tosunumu isteyen çok vatandaş var ama onlarla fiyat konusunda anlaşamıyoruz. Boğama en son 57 bin lira istiyorum” dedi.

İstanbul'da kurbanlık satışları hızlı başladı: Kısa sürede bitecek Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da kurulan hayvan pazarları, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor.

Hayvan üreticisinden kurbanlık alacak vatandaşlara uyarı: Elinizi çabuk tutun Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarındaki fiyatlar merak konusu olurken hayvan üreticisi Cengiz Can, kurbanlık hayvan piyasası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cengiz Can, vatandaşların bu sene kurbanlık hayvanlarını erkenden almaları gerektiğini vurguladı.

Kurbanlık fiyatları belli oldu: Hayvan pazarları bu bayram kızışacak Trabzon'da yeni kurulan kurbanlık pazarlarında kurbanlık hayvanlar yerlerini almaya başlarken hayvan sahiplerinin ekonomi ile beraber artan maliyetlerinin bu yıl kurbanlık fiyatlarına ciddi oranda yansıdığı fark edildi. Peki kurbanlık fiyatları kaç para oldu? Büyükbaş ve küçükbaş kurban bedeli ne kadar, kaç para? Kurbanlık fiyatları 2022 kaç para oldu? Kurbanlık fiyatları nedir ? Küçükbaş ve Büyükbaş ne kadar? İşte tüm detaylar