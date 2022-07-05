Türkiye Gazetesi

Son günlerde yurdun dört bir yanından gelen dev yılan haberlerine bir yenisi daha eklendi. Geçen hafta zehirli olduğu bilinen ve tek ısırığıyla öldüren koca engerek yılanı Tunceli'de görülmüş, ağılda yılanı gören vatandaş büyük korku yaşamıştı. Sopa ile yakalanarak doğal ortamına bırakılan dev yılanın adından bir haber de Bingöl'den geldi.

YILANLARIN DANSI KAMERADA

Bingöl merkeze bağlı kırsalda doğaya çıkan bir vatandaş, yaklaşık 1,5 metrelik siyah renkte olan iki yılanla karşılaştı. Yılanların birbirine sarılı şekilde ilerlediğini gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra otluk alanda gözden kayboldu.

O anları görüntüleyen vatandaş, havaların ısınmasıyla benzer görüntülerin bölgede arttığını söyledi.

İhbar üzerine eve giden yılan avcısı gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı Ünlü yılan avcısı Nick Evans, aldığı ihbar üzerine gittiği evde gördükleri karşısında şaşırıp kaldı. Yılardır birbirinden farklı yılanlarla karşılaşan Nick Evans, oldukça nadir görülen çift başlı yılanı görünce gözlerine inanamadı.

Yangından sonra ortaya çıktılar: Yüzlerce yılan ilçeyi bastı Tarihin en büyük orman yangının yaşandığı Manavgat’ta binlerce hektarlık alan küle döndü. Yüzlerce insanın etkilendiği, milyonlarca ağacın yandığı yangın bir felaketi daha beraberinde getirdi. Yaşam alanları yanıp küle dönen yüzlerce yılan, şehir merkezine indi. Şehir merkezinde sık sık yılan görülmeye başlandı.