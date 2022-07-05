Türkiye Gazetesi

Sivas Karşıyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Y.Z.D. idaresindeki araç, evlerinin önünde geriye manevra yaptığı sırada sürücünün annesi Hacer D.'ye çarptı. Şoförün annesi, geri manevra yapan aracın altına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 75 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yeri incelemelerinin yapılmasının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Damat dehşeti: Kayınpederini önce ezdi, sonra kurşun yağdırdı Şişli'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşinin babasını önce araçla ezip, ardından pompalı tüfekle saldırdı.