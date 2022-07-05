Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sabah Gazetesi Ekonomi Haberleri Müdürü Dilek Güngör’ün babası Mustafa Güngör dün son yolculuğuna uğurlandı.

Güngör’ün cenazesi Ankara Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Güngör ailesinin sevenleri ve Dilek Güngör'ün meslektaşları katıldı.

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