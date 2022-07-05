Türkiye Gazetesi

Ağaçtan ağaca sallanarak gezen maymunu görenler dönüp bir kez daha baktı. Ağaçta maymunun dolaştığını gören vatandaşlar gözler inanamadı. Nereden geldiği henüz belli olmayan maymunu önce vatandaşlar yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadılar. Durumla baş edemeyen vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi.

İlginç ihbar üzerine ekipler hareket geçti.

UYUŞTURUCU İLE BAYILTTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından maymunu uyuşturucu iğne ile bayıltarak yakaladı. Maymunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Bağcılar'da feci olay: 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Bağcılar’da 4. üncü kattan düşen yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Bağcılar'da şarj aleti faciası! Prizde unuttular, iki daire kül oldu Bağcılar’da prize takılan ve unutulan şarj aleti, sabah saatlerinde patladı ve yangın çıktı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında yaralanan veya ölen kimse olmazken 2 daire resmen kullanılamaz hale geldi.

Bağcılar’ın yeni belediye başkanı Abdullah Özdemir oldu İstanbul'da sağlık sorunları gerekçesiyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Lokman Çağırıcı'nın yerine Abdullah Özdemir seçildi.