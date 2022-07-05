Türkiye Gazetesi

Pazar ilçesinde yaklaşık 16 ton dinamit taşıyan tır ile kamyonetin çarpıştı. İlçeye bağlı Kirazlık mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen dinamit yüklü tır ile ara yoldan çıkan Emre Kudun'un kullandığı kamyonet çapıştı.

KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle tır, karşı şeride geçerek devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, tırın dorsesindeki dinamitlerin yola dağılmaması olası faciayı önledi. Kaza alanına polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Polis ve AFAD ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri alırken tırın vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda çalışmalar sürüyor. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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