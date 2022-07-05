Türkiye Gazetesi

Ordu'da, acil serviste görevli doktoru döven zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavi için Ordu Devlet Hastanesi'ne gelen Gökmen G., muayene önceliğinin kendisine verilmesini istedi. Bu sırada hastanenin acil servisinde görevli pratisyen hekim Dr. Aykut Y. ile Gökmen G. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökmen G., Dr. Aykut Y.'yi darp etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Gökmen G., Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'de klinik önünde dehşet! 5 kişi birden doktora saldırdı İzmir'de bir klinikte çalışan uzman doktor, üst tarafında bulunan ve kumar oynatıldığı iddia edilen lokale ait güvenlik kameralarının kaldırılması için ricada bulundu ancak 1 hafta sonra kliniğin önünde 5 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen doktor şahıslardan şikayetçi oldu.

Uzman çavuş, kendisini döven ünlü doktora kurşun yağdırdı Denizli’de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde aracından indirip darp ettiği uzman çavuş tarafından 10 kurşunla öldürüldü.