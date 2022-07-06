Türkiye Gazetesi

Elazığ'da meydana gelen kaza baba ve oğlu ayırdı. Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 23 K 6124 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonu önündeki tabelaya çarptı.

Kazada, sürücü yaralanırken oğlu Berat K. ise aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rize'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan dinamit yüklü tır devrildi Rize'de yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Kamyonet ile çarpışan 16 ton dinamit yüklü tır devrildi.

Katliam gibi kaza: Oğlunun tedavisi için gönderdi, evine 5 cenaze geldi İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir-Manisa il sınırında meydana gelen katliam gibi kazada bir aileden 5 kişi hayatını kaybetti. 5 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi.