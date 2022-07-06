Türkiye Gazetesi

Sabah saatleriden çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Şişli Kuştepe Mahallesi Çiğdem Sokakta bulunan iki katlı metruk binada meydana gelen olayda henüz belirlenemeyen bir sebeple binada yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ALEV ALEV YANAN BİNADA HASAR OLUŞTU

Alev alev yanan binada itfaiye ekipleri, yan binaya sirayeti önlemek için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölü ve yaralı bulunmazken metruk binada hasar meydana geldi.

'BURASI KUŞTEPE HER ŞEY OLABİLİR'

Yangını gören motokurye Hasan Mutlu olay hakkında şu şekilde konuştu:

“Ben Mecidiyeköy’de motokuryelik yapıyorum. Yangın dumanını gördüm, buraya geldim. Burası Kuştepe, her türlü olay olabilir ama tinercilerin falan burada kaldığını sanıyorum. Burası metruk bina, burada kimse yaşamıyor. Binaya giren çıkan kimseyi görmedim. Dilenciler falan kalıyordur. Yangın onlardan dolayı çıkmıştır diye düşünüyorum.” diye konuştu.

Öte yandan gökyüzüne yükselen dumanlar diğer ilçelerden de göründü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişki çalışma başlattı.

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