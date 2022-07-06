Türkiye Gazetesi

Yurt dışı kurban organizasyonunu “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla 40 ülke 264 bölgede gerçekleştirerek mazlum, mağdur ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2022 vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelinin büyükbaş hisse 1200 lira, küçükbaş kurbanda ise 1400 lira olarak belirledi. Kurban alımlarını ülkelere giden ekipleri ve yerel görevlileriyle birlikte 3-4 ay önceden yapan İDDEF, alım, kesim ve dağıtım işlemlerini ilk elden gerçekleştirerek çalışmaları görevlilerinin kontrolüyle yerine getiriyor.



Kurban bayramına sayılı günler kala organizasyon kapsamında kesim ve dağıtımların yapılacağı ülkelere hareket eden İDDEF ekipleri İstanbul Havalimanı’ndan yola çıktı. Hayırseverlerin kurban emanetini yerine getirmek için uzun ve zorlu yolculuklara başlayan ekipler, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 40 ülkede gerçekleştirilecek vekalet yoluyla kesimlerle kurbanların etlerini ihtiyaç sahibi kimselere dağıtacak.



İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Bu yılki vacip kurban organizasyonumuz kapsamında 40 ülke 264 bölgede hayırseverlerimizin emanetleriyle kurban kesim ve dağıtımı yapacağız. Gerek ülkemizden bölgelere giden gerekse oradaki görevli hocalarımız vasıtasıyla hiçbir aracı kurumla çalışmadan organizasyonumuzu yerine getireceğiz. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları İslami ölçülere göre tek tek inceleyerek seçip alımlarını yaptıktan sonra işaretleyip küpeleme işlemini gerçekleştirdik. Çalışmalar kapsamında ülkelerde görev alacak, hassasiyet içinde gözlem ve kontrolleri yerine getirip İslami usul ve kaideler çerçevesinde organizasyonu tamamlayacak ekiplerimizi bayrama sayılı günler kala uğurladık. Kurban Bayramında gerekli tüm ekip ve ekipmanlar ile birlikte ülkelere giden ekiplerimiz, yerel görevlilerimiz ile birlikte dağıtım yapılacak bölgelere, köylere ve gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hem emanetleri teslim edecek hem de ziyaretlerle hayırseverlerimizin selamlarını iletecek” denildi.



Kurban bağışları, bayramın 2. günü saat 18:00’e kadar “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına 7/24 FAST, EFT, Havale yoluyla şube merkezlerinden ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.