Türkiye Gazetesi

Dün Esenyurt'ta bir evde resmen katliam yaşandı. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, Ömer Orak ile kardeşleri Esra Yamak ve Yasin Orak arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ayırmak için evdeki anneleri Nuray Orak araya girmeye çalıştı.

BİR AİLE YOK OLDU

Bu sırada Ömer Orak, yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray Orak ile birlikte kardeşleri Esra Yamak ve Yasin Orak’a ateş etmişti. Anne ve iki kardeşi olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ömer Orak ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. İntihar girişiminde bulunan Ömer Orak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı. Ömer Orak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Çocukların dayısı İsa Muş olaya ilişkin önemli detaylar verdi. Muş şu şekilde konuştu:

“Yeğenim annesini, kız kardeşini, bir de engelli olan küçük kardeşini öldürmüş. Bunalıma girmiş çalışmıyordu. Bunalıma girdi. Her akşam iki paket sigara içiyor sabaha kadar internetle oynuyordu. Önce kimi öldürdüğünü bilmiyoruz. Esra 7-8 aylık yeni gelindi onu da öldürmüş. Esra annesinin bir arka sokağında yaşıyordu. Pazara gelmiş annesini görmek istemiş. Silahı nereden bulmuşsa hepsini öldürmüş.

Mutlaka sorunu vardır. Sen kalkıp anneni nasıl öldürürsün. Sen annene değil bir hayvana bile kurşun sıkamazsın. Amcasının oğluna mesaj göndermiş. Ben bunları öldürdüm gelin cenazelerini alın diye. Kendine de sıkmış hastanedeydi. Saat 10.30-11.00’a kadar hastanedeydi ondan sonra o da ölmüş.”

MESAJ DETAYI

Akrabaları Bedrettin Akdeniz, “İçeri girmeden öncede amcasının oğluna mesaj atmış. Ben annemi ailemi öldüreceğim. Haberiniz olsun diye. Erkek kardeşini annesini sonra pazardan annesini görmeye gelen kız kardeşini de vuruyor. Daha sonra kendi kafasına da sıkıyor. Hastaneye kaldırıldıktan iki saat sonra o da ölüyor” dedi. 4 cenazenin Arnavutköy Taşoluk'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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