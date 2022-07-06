Türkiye Gazetesi

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olayda Konyaaltı Sahili'nde bir kişi kediye 'gel buraya oğlum' deyinceOrhan T. bunu farklı anladı ve kediye seslenen kişiiyi pompalı tüfekle öldürdü. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müebbet hapis cezası ile yargılanan Orhan T. (58) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık M.Y. sanığın Erhan Yazıcı'ya 2 el ateş ettiğini belirtti. Olay esnasında Orhan Tayoğlu'na "Yapma" diye seslendiğini belirten M.Y. "Erhan 'Ölüyorum' diyerek yere yığıldı. Sanığın 'Tabi ki öleceksin' diyerek seslendiğini duydum." diye konuştu.

Müşteki avukatı Fırat Kılıç ise sanığın ve sanık tanıklarının ceza indiriminden yararlanma için olayı her aşamada farklı anlattıklarını savunarak, "Bu anlatımları kendi aralarında da çelişkilerle doludur. Ayrıca, başkaca delillerle iddialarını ispatlayamamaktadırlar." dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanık Orhan T. ise kendine yönelik suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konyaaltı Sahili'nde 7 Şubat'ta çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Erhan Yazıcı (41), kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Orhan T. tutuklanmıştı.

Antalya’da tarihi eser operasyonu: 2 bin 712 eser ele geçirildi Antalya’nın Kaş ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişinin evinde Likya ve Roma dönemine ait 2 bin 712 eser ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul ve Antalya'da yabancının ikamet talebi yeni ilçelere kayabilir Türkiye’de 1.169 mahalle yeni yabancı ikametgahına kapatıldı. Karar sonrasında yabancıların talebinin İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköy, Kartal ve Maltepe, Antalya'da ise Altıntaş, Lara ve Döşemealtı gibi sahil mahallelerine yönelebileceğini söyleyen Tekçe Overseas Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, "Yabancıların yatırım amacıyla yaptıkları mevcut alımları engelleyen bir durum söz konusu değil. Ancak 1 Temmuz itibarıyla ikamet etmek için satın alım yapmak isteyen yabancılar herhangi bir mağduriyet yaşamamak için kapalı bölgelerin listesini dikkatli incelemeli" dedi.

Antalya’da kaçak içkiye büyük darbe! Bakan Soylu duyurdu Antalya’da AKOM tarafından düzenlenen içki operasyonunda binlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.