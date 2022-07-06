Türkiye Gazetesi

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

YENİ DOĞAN BEBEKLER VE YAŞLILAR TAHLİYE EDİLDİ

Dumanın hastanenin içine yayılması ve elektrik kesintisi nedeniyle aralarında yeni doğan bebekler ve yaşlıların da olduğu çok sayıda yatarak tedavi gören hasta tahliye edilerek sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere sevk ediliyor. Öte yandan hasta yakınların bekleyişi sürüyor.

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