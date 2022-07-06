Türkiye Gazetesi

Çatalca’da 89 yaşındaki Remzi Gür, 1997 yılında eşinin vefat etmesinin ardından şehir hayatını bırakıp Belgrat köyüne yerleşerek babadan kalma arsanın üzerine ev kurdu. 25 yıldır arsada kurduğu evde elektrik olmadan yaşamını sürdüren Remzi dede, İhlas Haber Ajansının (İHA) konuyu gündeme getirmesiyle yetkililerin dikkatini çekti. Elektrik kurumundaki ekipler Remzi Gür'ü arayarak, yapılacak işlemlerin ardından evine elektrik getireceğini söyledi.

REMZİ DEDE TEŞEKKÜR ETTİ

Elektriğinin bağlanacağını öğrenen Remzi Gür, “Teşekkür ederim. Elektriğimin bağlanması için benim yanıma geldiniz ve benimle ilgilendiniz. Elektrik idaresinden de geldiler. Adres bilgilerimi aldılar ve elektriğimi bağlayacaklarını söylediler. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Çatalca’da kar yağışı etkisini artırdı Çatalca’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kar küreme araçları sürekli olarak çalışırken, kartpostallık görüntü oluşturan kar drone ile havadan görüntülendi.