Türkiye Gazetesi

'Bayrampaşalı Yaspe' lakaplı sosyal medya fenomeni Yasin Pehlivan, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yarışma programı düzenledi. Yaspe, Bayrampaşa Sabri Akpınar Parkı'nda ilçe sakinlerine sorular sordu. Yarışmaya katılmak isteyenler ise parkta sıraya girdi ve sıranın kendisine gelmesini bekledi. Sorulara doğru cevap veren vatandaşlar kurbanlık, erzak kolisi ve para ödülü kazandı. Kurban ödülünü kazanan vatandaşlar bayram öncesi çifte mutluluk yaşadı.

"'NEDEN KAZANDIĞIMIZIN BİR KISMINI DAĞITMAYALIM?' DEDİK"

Sosyal medya fenomeni Yaspe çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Biz 5 yıldır sosyal medyada varız, eğlenceli içerikler ürettik, kazanıyoruz çok şükür bu işleri yapıyoruz. Gelirimiz var, vergilerimizi ödüyoruz. Bir boşluk vardı manevi açıdan, bir şeyler yapmamız gerekiyordu. 'Neden kazandığımızın bir kısmını dağıtmayalım?' dedik, ekip arkadaşlarımızdan da onay aldık" dedi.

"ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN İSTEDİK"

"Geçen hafta bir deneme yaptık, mutfak ihtiyaçları dağıttık. O video ilgi görünce bu hafta gündemde Kurban Bayramı vardı. Kurbanlık, erzak kolisi dağıtalım istedik" diyen Yaspe, şu ifadeleri kullandı: "Yaşadığımızın bir amacı olsun dedik, onun dışında yapmasaydık da kazanıyorduk boş geçirmiyoruz. Devletimiz sağ olsun gerekli yardımları yapıyor, bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Türkiye’de daha önce para dağıtan fenomenler oldu ama bu tarz hediyeyi ilk defa biz yapıyoruz."

İzmir’de kurban kesim fiyatları belli oldu Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken korsan kasaplar için vatandaşları uyaran Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Açıklamaya göre büyükbaş kurbanlık kesiminin 600 lira, küçükbaş kurbanlık kesiminin 200 liradan yapılacak.

Bayrama dikkat! Meteoroloji gün verdi, İstanbul dahil il il uyardı (Kurban Bayramı hava durumu) Bayramda hava nasıl olacak sorununu cevabı belli oldu, Meteoroloji il il uyardı. Bayramı memleketinde geçirecek olanlar kadar İstanbul'da kalacak olanlar da tatilini verimli geçirebilmek için havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı, Meteoroloji ise Kurban Bayramı hava durumunu açıkladı. Birçok kentte sağanak hakim olacak.