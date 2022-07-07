Türkiye Gazetesi

BURAK VARLIK | MEKKE

Suudi Arabistan Hac Bakanlığının bu sene 1 Temmuz 1957 tarihinden önce doğanlara hac vizesi vermemesi sebebiyle gözler 65 yaşına bir gün kala mukaddes topraklara gelmeye hak kazananlara çevrildi. 65 yaşından gün almasına rağmen, bir günlük fark ile kutsal topraklara gelen 17 Türk vatandaşı ise ilgi odağı oldu.

Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon kişi hacı olabilmek için sıra beklerken, anne ve babalarının kucaklarında mübarek beldeye gelen 4-5 aylık çocuklar kafilenin ve tavafın büyük ilgisini çekiyor. Dört aylık Mustafa Eymen bebek anne ve babasıyla birlikte mübarek beldeye gelen en küçük yaştaki misafirlerden biri. Aksaray’dan mukaddes mekâna gelen Melendizli ailesinin dört aylık bebekleri Mustafa Eymen, otelde elden ele dolaşıyor, Kâbe’de anne ve babasının kucağında tavafa eşlik ediyor. Böyle kutlu bir yolculukta bebeğinin de yer almasından mutluluk duyan annesi, kafilenin yardımcı olması sebebiyle hiçbir zorluk yaşamadığını ifade etti. Ailelerin bebeklerini getirmelerinde herhangi bir engel bulunmuyor. İzmir 3. Kafile ile Mekke-i mükerremeye Manisa’dan gelen Nurettin Çiftçi ise kendisinden dört gün daha büyük olan eşini Türkiye’de bırakarak yalnız başına gelmek mecburiyetinde kaldı. Yaş sınırına takılan eşinin gelememesine üzülen Nurettin Çiftçi “Böyle bir durum ile karşılaşacağımız aklımızın ucundan geçmezdi” dedi.

Türk hacıların yaş ortalaması 61’den 54’e indi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hacı adaylarının yaş ortalamasının 54'e indiğini belirterek "65 yaş sınırına takılan 31 bin kişi kısıtlama kalkarsa, 2023'te kuraya girmeden hac yapma imkânı bulabilecek" dedi.