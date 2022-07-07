Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hem tatil planı yapanlar hem de yola çıkacak olanlar hava durumu ile yakından ilgileniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günün hava tahmin raporunu açıkladı. Bugün ve yarın (8 Temmuz 2022 Cuma) Batı ve Orta Karadeniz'de beklenen sağanak, bayramın ilk iki günü yurdun büyük bölümüne yayılacak. Kuvvetli sağanaklar bayram sonuna dek sürecek. İşte 7 Temmuz 2022 hava durumu raporu...

7 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; öğle saatlerinden itibaren Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kayseri'nin güney ve doğusu, Düzce, Karabük, Erzurum, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

7 Temmuz 2022 hava durumu tahmin haritası

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne sağanak yağış geliyor. Bayramın ilk gününde İstanbul ve Ankara'da sağanak etkili olacak. Bayramın ikinci gününde de sağanak yağışlar sürecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Bayrama dikkat! Meteoroloji gün verdi, İstanbul dahil il il uyardı (Kurban Bayramı hava durumu) Bayramda hava nasıl olacak sorununu cevabı belli oldu, Meteoroloji il il uyardı. Bayramı memleketinde geçirecek olanlar kadar İstanbul'da kalacak olanlar da tatilini verimli geçirebilmek için havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbulluları uyardı, Meteoroloji ise Kurban Bayramı hava durumunu açıkladı. Birçok kentte sağanak hakim olacak.