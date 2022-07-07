Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının artması, Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisini etkiledi. Kuraklık ve sulamaya bağlı olarak nehrin bir bölümünde su dibe kadar çekildi. Tunca Nehri'nin debisi, Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçüme göre saniyede 5 metreküpe kadar geriledi. Debi geçen ay ortalarında 21 metreküp /saniyeye seviyelerindeydi.

Bu arada, nehirde su akışının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde biriken çöpler de gün yüzüne çıktı. Nehirdeki kirlilik doğal hayatı olumsuz etkiliyor. Nehir kenarına gezmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Öztürk, "Bu nehrin böyle olmaması lazım, herkes çöp atıyor. Suyun temizlenmesi lazım" dedi.

Tunca Nehri'nde korkutan manzara: Resmen bataklığa döndü Kuraklığa bağlı olarak su seviyesi azalan Tunca Nehri, kum adacıkları ve yosunlarla kaplanarak adeta bataklık görünümünü aldı. Oluşan görüntünün Edirne’ye yakışmadığını söyleyen bölge esnafı bir an önce temizlenmesini istedi.