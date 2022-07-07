Türkiye Gazetesi

Evlerinin önünde kutlama yapan kalabalık aile, ilk havai fişeğin patlaması sırasında etrafa kıvılcımlar saçılmasıyla ilk şoku yaşadı. Millet panik içinde kaçar, anne de bebeği kucaklayıp koşarken kıvılcım sıçramasıyla havai fişek kutusu bir anda alev aldı ve art arda patlamalarla ortalık savaş alanına döndü.

Bir çocuğun bacağından isabet aldığı dehşet verici olay, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü. Olayda yaralanan olup olmadığı belli değil.

ABD’de 4 Temmuz kutlamalarında havai fişeklerden kaynaklanan kazalarla çok sayıda kişi hastanelik olmuş, Indiana’da yarası ağır olan 11 yaşındaki bir erkek çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.