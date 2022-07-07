Türkiye Gazetesi

Kağıthane'de kasklı 2 iki kişi girdikleri kuyumcu dükkanının sahibini yaraladıktan sonra altın ve paraları çalarak motosikletle kaçtı. Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir kuyumcuya motosikletle gelen kasklı ve silahlı 2 şüpheli, silah kabzasıyla dükkan sahibini yaraladı.

YARALI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Kuyumcudan bir miktar altın ve para alan zanlılar, geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan dükkan sahibinin ilk müdahalesi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

POLİS HIRSIZLARI ARIYOR

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsıza kuyumcu dayağı! Döverek engellediler ABD’nin California eyaletinde bir kuyumcuyu soymaya çalışan 4 hırsız, çalışan ve mağaza sahipleri tarafından dövülerek engellendi.

Pes dedirten soygun! Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi, 900 bin liralık altın çaldı Bir hırsız, eski bir dükkana girerek duvarı delip yandaki kuyumcuya girdi. Ulaştığı kuyumcudan çok sayıda altın çalan hırsız, iş yeri sahibini 900 bin liralık zarara soktu.