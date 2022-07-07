Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te camiyi yakarken yakalanan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Ökkeş Eruslu Camii’nde gece saatlerinde yaşandı. Gece saatlerinde camiye tek başına gelen Erdal Arı (50), yanında getirdiği benzini caminin kapısına ve halıya döktü. Döktüğü benzini çakmakla ateşe veren adam, olay yerinden koşarak uzaklaşırken caminin kapısı ve halısı alevlere teslim oldu. Camiyi yakmaya çalışan kişinin kimliğini tespit eden polis anında yakalayarak gözaltına aldı.

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Götürüldüğü polis merkezinde susma hakkını kullanarak ifade vermeyeceğini belirten Arı, savcılıkta ifade vereceğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Arı, 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Emniyette susma hakkını kullanmasına rağmen mahkemede emniyet ifadesini tekrar ettiğini söyleyen şüpheli Erdal Arı, “Kollukta verdiğim ifademe ekleyecek bir husus yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ederim” ifadelerini kullandı.

Şüpheli Arı, ifadesinin ardından “Kamu Malına Zarar Verme” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir’de skandal: Cami hoparlöründen şarkı dinlettiler İzmir’in Torbalı ilçesinde caminin merkezi ezan sistemine girilerek hoparlörden Bülent Ersoy’un şarkısı dinlettirildi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Almanya'da ırkçılar camiyi hedef aldı: Boyayla saldırdılar Almanya’nın Hessen eyaletinde Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.