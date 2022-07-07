Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Andırın ilçesinde tomruk yüklü kamyon seyir halindeyken kaza yaptı.

TOMRUKLARIN ALTINDA KALDILAR

Kazada Halit G., R.G. ve C.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tomrukları keserek yaralıları kurtardı. Kazada ağır yaralanan Halit G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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