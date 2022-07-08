Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu-Çerkezköy yolu Çorlu Ticaret Borsası kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı.
TIR ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Tır şoförü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu’daki hastanelere sevk edildi.
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