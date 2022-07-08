Türkiye Gazetesi

Isparta’nın Eğirdir ilçesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında feci bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç Devlet Hastanesi'nde görevli ambulans şoförü İsa Özcan Yalvaç (54) Isparta'ya hasta naklederken Eğirdir'de kalp krizi geçirdi.

HASTA TAŞIRKEN FENALAŞTI

Ambulansı park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine iki ambulans sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince acilen müdahale edilerek Isparta'ya sevk edilen Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın taşıdığı hasta ise olay yerine gelen ikinci ambulansla gideceği hastaneye sevk edildi.

Bakan Koca’dan Ankara’daki görüntülere sert tepki: Öncelik ambulansın, hastanındır! Ankara’da ambulansa yol verilmediği anları sosyal medyada tepki çekmişti. Bakan Koca o anları Twitter hesabından paylaşarak çok sert tepki verdi. Bakan Koca, “Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı” dedi.