Türkiye Gazetesi

BURAK VARLIK | MEKKE

İhrama girmek, Arafat’ta vakfeye durmak ve ziyaret tavafı... Haccın üç farzı. Milyonlarca hacı adayı sabahın erken saatlerinde haccın en önemli farzlarından biri olan Arafat vakfesini yapmak için harekete geçti. Hicretin dokuzuncu yılında farz olan ve Peygamber Efendimizin ömründe sadece bir kere yaptığı hac farizasını onun sünnetine uygun olarak yapmak isteyen hacı adaylarından bazıları dün sabah namazı ile birlikte ihrama bürünerek yollara düştü. Terviye gününü Mina’da ibadetle geçirmek isteyen hacı adayları “Lebbeyk!” sadaları ile Mekke-i mükerremeye 7 kilometre uzaklıktaki Mina’ya yürüyerek ulaştı. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi “Hac, Arafat demektir.” Dün gece itibarıyla yüz binlerce mümin Arafat’a giden yollardan mahşer meydanını andıran ovaya akın etti. Âdeta Arasat’ı andıran Arafat’taki çadırlarına yerleşen hacı adayları bu feyiz yüklü geceyi dolu dolu yaşadı. Bugün öğle vaktinde Mescid-i Nemire’de olanlar öğle namazı ile ikindi namazını cem’-i takdim (vakti öne almak) yaparak kılacak.

Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi’ni irad buyurduğu saatte Arafat vakfesini yaptıktan sonra güneşin batışını müteakiben Müzdelife’ye geçecek. Hacı adayları burada yatsı vaktinde cem’-i te’hir (vakti geri bırakmak) yaparak akşam ile yatsı namazlarını eda edecekler. Müzdelife’de 70 adet taş toplayacak hacı adaylarından birçoğu şeytan taşlamak için Mina’ya doğru hareket edecek, Müzdelife vakfesini yaparak şeytan taşlamaya geçecekler. Şükür kurbanlarının kesildiği haberini aldıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkacaklar.

Ardından ziyaret tavafını ve sa’yını yapıp hacı olma şerefine ulaşacaklar. Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Türk hacı adaylarının bulunduğu çadırlara yatak, yastık ve pike dağıtıldı. Arafat meydanının tam ortasında yer alan, Hazreti Âdem ve Hazreti Havva Validemizin cennetten çıkarıldıktan tam 300 sene sonra buluştukları Rahmet Tepesi’ne (Cebel-i rahme) çıkan hacı adayları burada bol bol dua etti.

Son dakikada hacı adayı Yaş haddine bir gün kala kuradan çıkıp mübarek topraklara gelen 65 yaşındaki 17 hacı adayı hicri 1443 haccının ilgi odağı oldu.

Türk hacıların yaş ortalaması 61’den 54’e indi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hacı adaylarının yaş ortalamasının 54'e indiğini belirterek "65 yaş sınırına takılan 31 bin kişi kısıtlama kalkarsa, 2023'te kuraya girmeden hac yapma imkânı bulabilecek" dedi.