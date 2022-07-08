Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir’de TEM otoyolu Ümraniye istikametinde sabah 10 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Mehmet G. Yönetimindeki araç bozulunca 2 kişi aracı emniyet şeridine çekmek için itmeye başladı. Kişiler aracı iterken Hasan K. yönetimindeki sürücü kontrolünü kaybederek 2 kişiye çarptı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Öte yanda yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tekirdağ’da TIR kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: Çok sayıda yaralı var Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracı biçen Tır şoförü olay yerinden kaçarken kazada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.