Avın yanında poz veren Jimmy Mac, balığın yanında küçük kaldı.
Balık filetolara ayrıldı. Balıkçılar pisi balığından 450 porsiyon et çıktığını söylediler.
Filetoları Edinburgh’da tedarikçisi oldukları restoranlara dağıtacaklarını ifade eden Mac, “Çok kârlı bir av oldu” dedi.
Havyarı 12 bin dolar! Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan balıktan 100 bin yavru aldılar
Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve dinozorlarla aynı dönemde yaşadığı bilinen 'Mersin balığı'ndan yapılan çalışmalar sonucunda 100 bin yavru alındı. Havyarının değeri 12 bin doları bulan balık ile ilgili hedef ise birkaç yıl içerisinde Türkiye sularında üretimini sağlamak.
Balık avlarken denize düşüp öldü Zonguldak'ta balık avlarken tekneden denize düşen şahıslardan biri boğularak hayatını kaybetti.