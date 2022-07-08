Türkiye Gazetesi

Anadolu Otoyolu'nda feci bir yangın meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden streç film yüklü yabancı plakalı tırın motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle bir anda yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler ise tırı sardı. Olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Aracın ve dorsenin bütün bölümlerini saran alevler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tır kullanılamaz hale gelirken, çalışmaların tamamlanmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Otoyoldaki tır alevler içinde kaldı! Sürücü yanarak öldü Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, bebek bezi ve ıslak mendil taşıyan tır alevlere teslim olunca tır sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası İstanbul'a kadar uzun kuyruklar oluştu.

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