Türkiye Gazetesi

Otobüste kadınlar ve erkekler birbirine girdi, o anları görenler ise şok oldu. Geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir'den Taksim istikametine giden çift katlı 76D numaralı otobüste yaşanan olayda iddiaya göre yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. O anlarda bir vatandaşın ise 'Ben boksörüm, sakin' diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.

O İLGİNÇ ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de 2 İETT otobüsü birbirine girdi: 1 yaralı Ataşehir’de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığı İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada 1 yolcu hafif yaralandı.

Otogara yolcu almaya giden otobüs cayır cayır yandı Antalya’da yolcu almak için otogara giden yolcu otobüsü cayır cayır yandı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı...