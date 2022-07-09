Türkiye Gazetesi

DEKORASYON

TACİHAN YONGACI

tacihan.yongaci@tg.com.tr

Son zamanlarda en sık kullanılan yeni nesil mutfak dolabı modellerinden biri Country mutfaktır. Genel olarak; hayat alanlarını rahatlatan, doğal, sade ve abartıdan uzak mutfak modelleri olarak betimlenebilir. Country mutfak çok büyük bir kesimin kullandığı ve her ev yapısına uygun bir modeldir. Country sözcüğü İngilizcede sayfiye yeri, kırsal alanları ifade ediyor. Aslında Country tarz dekorasyonlardan da kırsal dekorasyonlar olarak söz etmek mümkün… Zaman zaman kır evi dekorasyonu olarak da anılan bu stilin en önemli özelliği de pek tabii ki doğallık!

TASARIMDA SINIR YOK

Country tarz dekorasyon denilince aklımıza tek bir dekorasyon modeli gelmemeli. Çünkü bu stil kendini pek çok farklı biçimde gösteriyor. Öncelikle köken bölgelerine göre farklılık gösteren tasarımlardan bahsedebiliriz. Country tarzın en önemli üç kolunu Amerikan tarzı, Fransız tarzı ve İngiliz tarzı oluşturuyor.

AMERİKAN TARZI PEK KULLANILMIYOR

Amerikan tarzında ahşabın yoğun olarak kullanıldığı, kaba hatlarla doğal ve sıcak bir ortam hâkimdir. Ancak bu tarzın ülkemizde pek yaygın olmadığını söyleyebiliriz.

Fransız tarzında ise daha incelikli işçiliklere sahip şık mobilyalar, samimi bir ortam ve kırsal desenlerle harmanlanarak ortaya hareketli, enerjik bir o kadar da doğal bir görünüm çıkar.

İngiliz tarzında ise desen açısından daha minimal, daha sakin ve dinlendirici modeller öne çıkar. Tabii bütün bunların yanı sıra Country mutfaklar farklı tarzlarla da harmanlanabiliyor. Modern kırsal dekorasyonlara sahip mutfaklar özellikle Türkiye’de oldukça yaygın. Sizler de kendinize hangi tarz yakın geliyorsa onu seçebilirsiniz.

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik dekorasyon fikirleri Evde kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hem evin ekonomisine katkı sağlar hem de ortama farklı bir hava katar.