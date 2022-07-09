Türkiye Gazetesi

Bilgi yarışmaları, giderek “irtifa kaybeden” eğitim sistemimizi yüzümüze vuruyor.

Coğrafya öğretmeni Beyşehir Gölü’nün yerini bilmiyor. Fizik öğretmeni fen bilimlerini sayamıyor. Doktor “müşahede” kelimesinin yazılışından habersiz. Uluslararası ilişkiler 4. sınıf öğrencisi Pekin’i ilk defa duyuyormuş!

Dört yarışmacının birden “Seyit Onbaşı”yı tanımaması ise milletin kanına dokunuyor.

“Bir milyon lira kazanmak hayaliyle” koltuğa oturan doktor, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır" sorusunda joker kullanıyor. Doktor hanım, aile hekimi olan bir doktor arkadaşını arıyor. Joker doktorun “Omurilik sarımsağı” seçeneğini söylemesinden sonra, kendisinin de aklına ilk olarak o seçeneğin geldiğini ifade ederek “tüy dikiyor.”

Soruyu yanlış cevaplayan ve "omurilik soğanı"nı bilemeyen iki doktor, kısa süreli bir gündem olup unutuluyor.

Tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi “hariciye” kelimesini kendisi gibi hocaların da duyduğunu sanmadığını söyleyerek cehaletin “çıtasını yükseltiyor.”

Bir başka yarışmacı “Hangi hayvanların erkek damızlık olanlarının ismi burçlara verilmiştir?” sorusu için "Yengeç ve Balık" şıkkını seçiyor.

Sunucu yarışmacıya soruyor, “Tunus nerede?”

Yarışmacı karşı soruyla yardım dileniyor, “Cezayir’de mi?”

Bir başkası… Yarışmacının eğitim geçmişine bakıyorsun, son derece ihtişamlı:

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu, doktorasını Fransa’da Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarında tamamlamış. Ekran başındakiler “Hah tamam, milyonu kazandı gitti” diye beklerken, yarışmacı daha ikinci soruda "(Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır) uyarısıyla karşılaşıyorsanız, muhtemelen neredesinizdir?" sorusuna “çay bahçesi” yerine “uzay istasyonu” şıkkını seçiyor!

Örnek çok, ümit yok.







