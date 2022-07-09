Geçmişin aile dizilerinde anneye, babaya, öğretmene, büyüğe, komşuya saygı vardı.
Muhtaca yardım vardı.
Sır saklamak vardı.
Dostluk vardı.
“Bizim Ev”di, “Komşular”dı, “Bizimkiler”di, “Canım Ailem”di onlar…
Şiddet yoktu. Aile içinde izlenmeyecek sahneler yoktu.
Çarpık ilişkiler yoktu.
Küfretmek yoktu.
Mafya yoktu.
Gayrimeşru çocuk yoktu.
Ne diyelim; “Bütün ekranlar aynı hızla kirleniyordu; birinciliği dizilere verdiler.”
Bütün bu dizilere kayıtsız şartsız “güzel” demiyoruz; “Ehvenişer” diyoruz. Yani kötünün iyisi.
GEÇMİŞİN BAZI AİLE DİZİLERİ
Bizim Konak
Komşular
Mahallenin Muhtarları
Bizimkiler
En Son Babalar Duyar
Canım Ailem
ATV’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı final yapıyor! ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sevmek Zamanı dizisi, reytinglerde istediği başarıyı yakalamayınca final kararı aldı. Dizi 5. bölümde ekran macerasına son verecek.