Türkiye Gazetesi

Bayram gelmeden kaza haberleri gelmeye başladı. Afyonkarahisar'da ise feci bir kaza yaşandı. Afyonkarahisar Çay-Dinar yolu Devederesi mevkiinde R.T.’nin kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden B.C., yönetimindeki traktör taşıyan kamyonetle çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 YARALI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobil sürücüsü R.T., ile yanında bulunan C.T., olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü B.C., ise ağır yaralandı.

Yaralı sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

BİR ARAÇDA ŞARAMPOLE GİRDİ

Öte yandan, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen M708EB193 Rusya plakalı araç ise sürücüsü ise araçlara çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki şarampole girdi.

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