Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangın 3 gün sürmüş ve 3 gün süren müdahalenin ardından söndürülmüştü. Kokutan yangında kimse ölmemiş ancak 4 bin 500 hektarlık alan kül olmuştu. Bu yangının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde korkutan bir yangın çıktı.

Peksimet ve Dereköy mahalleleri arasındaki tarım arazisi ve makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

7 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracının yanı sıra Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinden çok sayıda ekip sevk edildi.

RÜZGAR İŞİ ZORLAŞTIRDI AMA KONTROL ALTINA ALINDI

Bazı sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, inşaat firması çalışanları beton mikserleriyle, çevredeki vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

Rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, etkili müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Edirne'de orman yangını Edirne’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının kontrol altına alındığı açıkladı.

Antalya’da orman yangını Antalya’da Konyaaltı ilçesini Tünektepe mevkiinde yangın çıktı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Beykoz'daki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı İstanbul Beykoz'da önceki gün meydana gelen orman yangını ile ilgili yürütülen çalışmalarda 1 kişi “şüpheli” olarak yakalandı. Ormanlık alandaki anız bölgesinde yapılan kaynak çalışması sırasında kıvılcım çıktığı bildirildi. Konuya ilişkin yakalanan şüpheli ise gözaltına alındı.