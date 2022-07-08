1 İstanbul 06:26
2 Adana 06:10
3 Adapazarı 06:21
4 Adıyaman 05:56
5 Afyon 06:25
6 Ağrı 05:33
7 Aksaray 06:12
8 Amasya 06:00
9 Ankara 06:13
10 Antakya 06:08
11 Antalya 06:28
12 Ardahan 05:31
13 Artvin 05:34
14 Aydın 06:38
15 Bakü 06:02
16 Balıkesir 06:34
17 Bartın 06:11
18 Batman 05:45
19 Bayburt 05:43
20 Bilecik 06:24
21 Bingöl 05:45
22 Bitlis 05:40
23 Bolu 06:16
24 Burdur 06:28
25 Bursa 06:28
26 Çanakkale 06:38
27 Çankırı 06:09
28 Çorum 06:03
29 Denizli 06:33
30 Diyarbakır 05:48
31 Düzce 06:18
32 Edirne 06:34
33 Elazığ 05:50
34 Erzincan 05:47
35 Erzurum 05:40
36 Eskişehir 06:23
37 Gaziantep 06:01
38 Giresun 05:49
39 Gümülcine 06:39
40 Gümüşhane 05:46
41 Hakkari 05:35
42 Iğdır 05:28
43 Isparta 06:27
44 İzmir 06:39
45 İzmit 06:23
46 Kahramanmaraş 06:02
47 Karabük 06:11
48 Karaman 06:18
49 Kars 05:31
50 Kastamonu 06:06
51 Kayseri 06:05
52 Kırıkkale 06:11
53 Kırklareli 06:32
54 Kırşehir 06:10
55 Kilis 06:03
56 Konya 06:19
57 Kütahya 06:26
58 Lefkoşe 06:21
59 Malatya 05:55
60 Manisa 06:38
61 Mardin 05:47
62 Mersin 06:13
63 Muğla 06:37
64 Muş 05:41
65 Nevşehir 06:09
66 Niğde 06:10
67 Ordu 05:51
68 Osmaniye 06:06
69 Rize 05:40
70 Samsun 05:56
71 Siirt 05:41
72 Sinop 05:59
73 Sivas 05:57
74 Şanlıurfa 05:55
75 Şırnak 05:40
76 Tekirdağ 06:32
77 Tokat 05:58
78 Trabzon 05:43
79 Tunceli 05:48
80 Uşak 06:30
81 Van 05:34
82 Yalova 06:26
83 Yozgat 06:06
84 Zonguldak 06:14
9 TEMMUZ 2022 DÜNYADA KURBAN BAYRAM NAMAZI VAKTİ
1 Aachen 06:30
2 Augsburg 06:18
3 Berlin 05:55
4 Bielefeld 06:16
5 Bonn 06:26
6 Bremen 06:11
7 Dortmund 06:22
8 Duisburg 06:25
9 Düsseldorf 06:26
10 Essen 06:24
11 Frankfurt 06:22
12 Freiburg 06:31
13 Hamburg 06:05
14 Hannover 06:10
15 Karlsruhe 06:26
16 Kassel 06:14
17 Kiel 06:02
18 Koblenz 06:25
19 Konstanz 06:27
20 Köln 06:26
21 Mainz 06:24
22 Mannheim 06:24
23 München 06:16
24 Münster 06:20
25 Nürnberg 06:14
26 Regensburg 06:11
27 Saarbrücken 06:31
28 Stuttgart 06:24
29 Ulm 06:21
30 Würzburg 06:17
31 Antwerpen 06:35
32 Basel 06:33
33 Bern 06:36
34 Bregenz 06:25
35 Brüksel 06:37
36 Den Haag 06:33
37 Eindhoven 06:30
38 Gent 06:38
39 Groningen 06:20
40 Helsinki 5:38
41 Innsbruck 06:19
42 Kopenhagen 05:47
43 Liege 06:32
44 London 05:52
45 Lyon 06:49
46 Marcielle 06:54
47 New York 06:19
48 Odense 05:56
49 Oslo 05:36
50 Ottawa 06:13
51 Paris 06:51
52 Rotterdam 06:33
53 Stockholm 05:10
54 Strasbourg 06:30
55 Tokyo 05:13
56 Washington 06:34
57 Wien 05:56
58 Zürich 06:30