Türkiye Gazetesi

9 Temmuz 2022 hava durumu raporu yayınlandı, Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak belli oldu. 9 günlük bayram tatilini dinlenerek geçirmek isteyenler özellikle Akdeniz ve Ege'ye akın ederken, milyonlarca vatandaş da bayramı memleketlerinde geçirmek üzere yollara düştü. Peki Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika raporunu yayımladı. Birçok kentte sağanak etkili olacak.

KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU

Bayramın ilk günü yağışlar özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'da kendisini hissettirecek, Marmara'da da etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı, bu illerde yaşayan vatandaşları ani sel ve su baskınları konusunda uyardı.

Sarı kodla uyarı verilen 10 il şöyle: Ankara, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kütahya, Karabük ve Düzce

AFAD'DAN SAĞANAK UYARISI

AFAD da sosyal medya hesabından yarın öğleden sonrası için bu kentlere uyarı yaptı.

''Meteorolojiden alınan bilgilere göre, cumartesi öğle saatlerinden sonra, Bolu ve Karabük, Düzce ve Kastamonu’nun iç kesimleri; Ankara’nın merkezi ile kuzey ve batısı; Çankırı, Eskişehir çevreleri, Bilecik ve Bursa’nın güneydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.''

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KURBAN BAYRAMINDA HAVA NASIL OLACAK? (9 10 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU)

Kurban Bayramı süresince yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde ve üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN (9 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN (10 TEMMUZ 2022 PAZAR): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN (11 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ): Karadeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN (12 TEMMUZ 2022 SALI): Yağışların Karadeniz Bölgesi’nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla videomesaj paylaştı.