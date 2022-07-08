Türkiye Gazetesi

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 13 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezi Konya Ankara Karayolu Çiçekkent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep A'nın (42) kullandığı Volkswagen marka otomobil, Hilal D. yönetimindeki Toyota marka otomobil ve Kemal E. idaresindeki kamyon çarpıştı.

Kazada kamyon sürücüsü yaralanmazken, otomobil sürücüleri ve çocukların da aralarında bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 9 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Muğla'da bayram öncesi feci kaza! Ölü ve yaralılar var Muğla'da bayram öncesi feci bir kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi canından olurken 4 kişi de yaralandı.

Bayram öncesi feci kaza! Karayolu savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var Afyonkarahisar’da otomobille traktör yüklü kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.