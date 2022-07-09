Türkiye Gazetesi

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ABD’de Oregon Sağlık Bilim Üniversitesi Casey Göz Enstitüsünde çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Dr. Oğul Üner, göz kanserine çare arıyor. Dr. Oğul Üner, genç yaşına rağmen ABD’nin en büyük hasta veri tabanı ve Amerikan Oftalmoloji Akademisine ait olan IRIS Registry’yi kullanarak göz kanserlerini araştıran bilim insanı grubunun başında bulunuyor. Dr. Üner ve ekibi, 50 milyonun üstünde hastanın kayıtlı olduğu veri tabanını inceleyerek klinik soruları cevaplamaya çalışıyor.

BİLİMİN İZİNDEN GİTTİ

Dr. Oğul Üner Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da 76’dan fazla şubede faaliyet gösteren Big Chefs restoranlar zincirinin kurucusu Gamze Cizreli’nin iki çocuğundan biri. Dr. Üner annesinin yolundan gitmek yerine tıbba gönül vermiş. “Tıbbı keşfedene kadar büyürken hep öğretmen olmak istedim. ‘Doktor’ kelimesi Latincede ‘Öğretmen’ anlamına gelir, bu yüzden hepimiz özünde eğitimciyiz” diyen Dr. Üner, bir taraftan tıp eğitimi alırken diğer taraftan çeşitli hastanelerde ve bakım merkezlerinde gönüllü olarak çalışmış.

Lise sırasında imkânı olmayan çocuklara ücretsiz matematik ve fen dersleri vermiş. ABD’de yaptığı çalışmalarla gelecek vadeden bilim insanları arasına giren Dr. Oğul Üner’in eğitim hayatı da başarılarla dolu. Ankara TED Kolejini bitirdikten sonra Pensilvanya Üniversitesinden tıp öncesi eğitim alan ve en yüksek onur derecesiyle bitiren Dr. Üner, yabancı öğrencilerin ABD’de tıp fakültesini kazanmalarının zor olduğu ile ilgili istatistikleri yıkarak burslu olarak Emory Üniversitesi Tıp Fakültesine girmiş. Ve okulunu 4,0 üzerinden 4,20 ortalama ile birincilikle bitirmiş. Biyoloji ana dal, kimya yan dal ve Wharton İşletme Okulunda sağlık işletmeciliği yan dal eğitimi alan Oğul, başarısı ile her yıl Dekanlık Onur Listesi’ne ve Biyoloji Bölümünün En İyi 5 Öğrencisi Listesi’ne girerek büyük başarı sağlamış. Akademik okul başarılarını bilimsel alana taşıyan Dr. Üner, tıptaki çalışmalarını göz hastalıkları alanına yöneltmiş.

Çalışmalarını retina, göz kanserleri, göz iltihaplanmaları ve genetik göz hastalıkları üzerine yoğunlaştıran Dr. Üner, Oregon Casey Göz Enstitüsünde araştırmalarını sürdürüyor ve ameliyatlar yapıyor. Aynı zamanda Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine göz üzerine eğitim vermeye devam ediyor. Dr. Üner’in ABD’de başında bulunduğu grup, yetişkinlerde en sık görülen primer göz kanseri olan göz melanomu hastalarının klinik özelliklerini araştırıyor. Teşhis sonrası oluşan diğer göz hastalıkları, tedaviler ve ilaç kullanımını araştırdıklarını aktaran Dr. Üner “Çalışmamızın hem veri tabanının göz kanseri için kullanımı hem de hastalarımızın kanser teşhisi sonrasında hayatları ile ilgili değerli bilgiler vereceğini düşünüyoruz. Bu sonuçlarla hastalarımızı bu yolculukta daha iyi bilgilendirebileceğimize inanıyoruz” diyor.

OSMANLIYA HAYRAN

Dr. Üner, uzun süredir ABD’de yaşıyor ancak kendi kültürüne de sıkı sıkıya sahip çıkıyor. Türkçe kitaplar, medya ve sinema ile vakit geçirmekten hoşlandığını ifade eden Dr. Üner “Osmanlı İmparatorluğu hakkında daha çok şey öğrenmeyi seviyorum. Doğu ve Batı'yı birleştiren çok kültürlü bir imparatorluk olarak tarihteki dinamik rolünü büyüleyici buluyorum” diyor.

HEVESLİ BİR MUTFAK TUTKUNU

Seyahat etme, yeni insanlarla tanışmak, yeni şeyler öğrenme tutkusu Dr. Oğul Üner’i Amerika’ya götürmüş. Dr. Üner, annesi Gamze Cizreli’nin mesleğini kariyer olarak seçmemiş ama yemek yapmayı her zaman sevmiş. Kendini “Hem ulusal hem de uluslararası mutfaklarla ilgilenen hevesli bir yemek tutkunuyum” diye tarif eden Dr. Üner “Türk yemekleri yapmaktan zevk alıyorum. Ayrıca İtalya, İspanya, Fransa, Filipinler ve Finlandiya dâhil olmak üzere 25'ten fazla ülkeye uluslararası mutfak gezileri yaptım. Yemek hepimizi birleştirir, bu yüzden bu aktiviteleri keşif, ilham ve sohbet için harika birer çıkış noktası olarak görüyorum” diyor.

YAPAY ZEKÂ YARDIMCI OLUYOR

Birçok alanda kullanılan yapay zekânın göz hastalıkları alanında kullanımının geliştirilmesi konusunda da çalışan Dr. Üner, göz kanserlerinde erken teşhis ve belli teşhislerin konulmasında yapay zekânın rolünün araştırıldığını belirterek “Göz kanserlerin erken teşhisi ve yapay zekânın iyi ve kötü huylu tümörleri teşhis edebilmesi ile ilgili büyük bir projede göz merkezimizi temsil ediyorum. Ayrıca merkezimizin bulunmasında büyük rol oynadığı ve hem retinayı hem de gözün içindeki damarlarını noninvazif ve ayrıntılı görüntüleyebilen optik koherans tomografi (OCT) ve optik koherans tomografi anjiyografisi (OCTA)’nın farklı göz hastalıklarındaki bulguları üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum” diye anlattı.